HABER /  DÜNYA

Libya'da alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı

Libya'da alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk denizci serbest bırakıldı. Libyalı şirket sahibiyle gemiye giden denizciler, kendi istekleriyle çalışmaya devam ediyor.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı altı denizci serbest bırakıldı.

Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milis güçlerine sert bir uyarı yapılmıştı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan bilgi kirliliğine açıklık getirmek için şu açıklamada bulundu; "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya’da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir." 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yanlışlıkla başkasının arabasını yaktı! Bakın tepkisi nasıl oldu
Yanlışlıkla başkasının arabasını yaktı! Bakın tepkisi nasıl oldu
Ahmet Canbaz Trabzonspor'da
Ahmet Canbaz Trabzonspor'da
Dünyaca ünlü metal grubu Opeth İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü metal grubu Opeth İstanbul'a geliyor
İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı mı? İşte çarpıcı veriler
İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı mı? İşte çarpıcı veriler
Eğirdir Gölü'ne açılan AK Parti yöneticisi kayboldu
Eğirdir Gölü'ne açılan AK Parti yöneticisi kayboldu
Der Spiegel'den Ekrem İmamoğlu için konuşulacak benzetme!
Der Spiegel'den Ekrem İmamoğlu için konuşulacak benzetme!
ÖNCEKİ HABERLER
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
İmar barışı ödemesi uzatıldı İmar barışı son gün ne zaman?
İmar barışı ödemesi uzatıldı İmar barışı son gün ne zaman?
Yapılan araştırmaya göre Whatsapp, ilişkileri olumlu etkiliyor
Yapılan araştırmaya göre Whatsapp, ilişkileri olumlu etkiliyor
Rize'de dereye atılan köpek yavrusunun akıbeti belli oldu
Rize'de dereye atılan köpek yavrusunun akıbeti belli oldu
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Huawei Mate 30 Pro’nun kamera tasarımı ortaya çıktı
Huawei Mate 30 Pro’nun kamera tasarımı ortaya çıktı
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
Yorumlar 12 yorum