Libya'da alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk denizci serbest bırakıldı. Libyalı şirket sahibiyle gemiye giden denizciler, kendi istekleriyle çalışmaya devam ediyor.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı altı denizci serbest bırakıldı.

Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milis güçlerine sert bir uyarı yapılmıştı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan bilgi kirliliğine açıklık getirmek için şu açıklamada bulundu; "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya’da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir."