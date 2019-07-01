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Meltepe'de polis alarma geçti! AVM boşaltıldı

Meltepe'de polis alarma geçti! AVM boşaltıldı

 İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken, polisin, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti.

AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polisin, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

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