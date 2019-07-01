HABER /  EKONOMİ

Depoları doldurun! Benzine büyük zam yolda

Depoları doldurun! Benzine büyük zam yolda

Geçen hafta gündeme gelen 19-20 kuruşluk zam 27 kuruşa çıkarıldı. Devlet, ya bu artışı pompa fiyatlarına yansıtacak ya da "eşel mobil"i işletip ÖTV gelirlerinden feragat edecek ve fiyatı sabit tutacak. Devletin atacağı ise adım akşam saatlerinde belli olacak.

Uluslararası piyasalarda haziran ayının ilk yarısında benzinin ton fiyatı 580 dolara kadar geriledi. Aynı dönemde Brent petrolde de gevşeme görüldü. Brent petrol 59 dolara kadar geriledi. Bu dönemde akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.

Son günlerdeki gerginlik tetikledi

Dünyanın değişik bölgelerinde son günlerde ortaya çıkan gerginlik, enerji fiyatlarını vurdu. Brent petrol, tırmanışa geçti ve 66 doları aştı. Uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 580 dolardan önce 620 dolara çıktı. Tırmanış devam etti ve halen 642 dolara kadar yükseldi.

Zam ihtiyacı da büyüdü

Habertürk'te yer alan habere göre, bu nedenle benzinde, geçen hafta gündeme gelen 19-20 kuruşluk zam ihtiyacı da büyüdü. 27 kuruşa yükseldi. Devlet, ya bu artışı pompa fiyatlarına yansıtacak ya da "eşel mobil"i işletip ÖTV gelirlerinden feragat edecek ve böylece fiyatı sabit tutacak. Devletin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gizemli yola gelip deneme yapıyorlar! Olayı yaşayınca çok heyecanlandılar
Foto Galeri Gizemli yola gelip deneme yapıyorlar! Olayı yaşayınca çok heyecanlandılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tuzla'da ele geçirildi 4 kamyona sığdı piyasa değeri 5 milyon lirayı aştı
Tuzla'da ele geçirildi 4 kamyona sığdı piyasa değeri 5 milyon lirayı aştı
Meltepe'de polis alarma geçti! AVM boşaltıldı
Meltepe'de polis alarma geçti! AVM boşaltıldı
Libya'da alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
Libya'da alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
Yanlışlıkla başkasının arabasını yaktı! Bakın tepkisi nasıl oldu
Yanlışlıkla başkasının arabasını yaktı! Bakın tepkisi nasıl oldu
Ahmet Canbaz Trabzonspor'da
Ahmet Canbaz Trabzonspor'da
Dünyaca ünlü metal grubu Opeth İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü metal grubu Opeth İstanbul'a geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
6 il ve KKTC'de FETÖ'ye dikkat çeken operasyonlar: 7 gözaltı
6 il ve KKTC'de FETÖ'ye dikkat çeken operasyonlar: 7 gözaltı
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
DGS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav sonuç ekranı
DGS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav sonuç ekranı
Yapılan araştırmaya göre Whatsapp, ilişkileri olumlu etkiliyor
Yapılan araştırmaya göre Whatsapp, ilişkileri olumlu etkiliyor
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Yorumlar 2 yorum