HABER /  YEREL

Saçına asılıp dövmeye çalışınca çevredekiler hayatının dersini verdi

Saçına asılıp dövmeye çalışınca çevredekiler hayatının dersini verdi

ANTALYA'da çevredeki vatandaşlar bankta oturan eşini dövmeye başlayan öfkeli kocayı tekme tokat dövdüler...

Olay dün saat 18.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı plajlarında meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla plaja giden avukat Ali Aksoy, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark etti. Önce bağırıp kavgayı önlemeye çalışan Aksoy, daha sonra cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Aksoy'un tepkisi üzerine sahildekiler de olaya tepki gösterdi.

Kocayı tekme tokat dövdüler

Kadını kurtaran çevredekiler, kocayı da tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre darbedilen kişi, araya girenler tarafından kurtarıldı.

Avukat Ali Aksoy, "Kadın sakin bir şekilde bankta otururken adam saçına asılıp dövmeye çalışıyordu. Bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darbettiler. Ben de telefondan yayın yaptım" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gizemli yola gelip deneme yapıyorlar! Olayı yaşayınca çok heyecanlandılar
Foto Galeri Gizemli yola gelip deneme yapıyorlar! Olayı yaşayınca çok heyecanlandılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli orgeneral Hurşit Tolon neden hedef alındığını açıkladı
Emekli orgeneral Hurşit Tolon neden hedef alındığını açıkladı
Yer Antalya! Kocasını bıçaklayan kadının yaptıkları kan dondurdu
Yer Antalya! Kocasını bıçaklayan kadının yaptıkları kan dondurdu
Gelinlik ve damatlıkları üniformaları oldu!
Gelinlik ve damatlıkları üniformaları oldu!
Depoları doldurun! Benzine büyük zam yolda
Depoları doldurun! Benzine büyük zam yolda
Tuzla'da ele geçirildi 4 kamyona sığdı piyasa değeri 5 milyon lirayı aştı
Tuzla'da ele geçirildi 4 kamyona sığdı piyasa değeri 5 milyon lirayı aştı
Meltepe'de polis alarma geçti! AVM boşaltıldı
Meltepe'de polis alarma geçti! AVM boşaltıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez repo ihalesini tamamladı
Merkez repo ihalesini tamamladı
Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı
Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı
Temmuz ayı evde bakım maaşları ne zaman yatar zam var mı?
Temmuz ayı evde bakım maaşları ne zaman yatar zam var mı?
6 il ve KKTC'de FETÖ'ye dikkat çeken operasyonlar: 7 gözaltı
6 il ve KKTC'de FETÖ'ye dikkat çeken operasyonlar: 7 gözaltı
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
2022 maaşlarına Temmuz ayında zam var mı bu ay kaç para oldu?
2022 maaşlarına Temmuz ayında zam var mı bu ay kaç para oldu?
Libya'da alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
Libya'da alıkonulan 6 Türk serbest bırakıldı
Cihan Alpay kaç yaşında ne iş yapıyor Ece Vahapoğlu eşi
Cihan Alpay kaç yaşında ne iş yapıyor Ece Vahapoğlu eşi
Yorumlar 2 yorum