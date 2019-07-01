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Eniştesini sınava soktu ama yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı
Eniştesini sınava soktu ama yakayı ele verdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na eniştesinin yerine giren bir şahıs yakalandı. 

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na eniştesinin yerine sahte kimlikle giren M.T. sınav sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ÖSYM tarafından yapılan DGS sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın yapılan kimlik kontrollerinde üzerinden çıkan D.E. adına düzenlenen kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde kendisinin M.T. olduğunu itiraf eden şüpheli, ifadesinde sınava girecek şahsın eniştesi olduğunu ve düğünleri nedeniyle eniştesinin sınava hazırlanamadığı için D.E.’nin yerine sınava girdiğini itiraf etti.

Polis ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları sonrasında her iki şahsa da 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. 

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