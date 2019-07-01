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Çekirdek poşetinde uyuşturucu satarken yakalandı!

Demirören Haber Ajansı
Çekirdek poşetinde uyuşturucu satarken yakalandı!

ATAŞEHİR'de çocuk parkında çekirdek poşeti içinde uyuşturucu madde satttığı belirlenen Türkmenistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi’nde bulunan parkta bir kadının uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Park Timleri bir çalışma başlattı. Polis ekipleri,  21 Haziran’da parka uyuşturucu satmak için geldiği belirlenen Türkmenistan uyruklu 41 yaşındaki Gülran K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gülran K.’nın elindeki çekirdek poşetinin içinde 5,3 gram eroin ve alüminyum folyoya sarılı 0,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evinde de uyuşturucu ele geçirildi

Gülran K.’nın aynı mahallede bulunan evinde de arama izni alan polis ekipleri evde arama başlattı. Evde yapılan aramalarda 107,9 gram eroin, 4,3 gram metamfetamin, 40 uyuşturucu hap, elektronik terazi, 2 kurusıkı tabanca ile 1 havalı tabanca, uyuşturucu alışverişlerinin listesinin bulunduğu çetele ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülran K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.

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