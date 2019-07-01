HABER /  SPOR

Banvit, yeni ismini ve logosunu tanıttı

Banvit, yeni ismini ve logosunu tanıttı

Bandırma ekibinin bundan sonraki süreçte yeni adı Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü olarak yoluna devam edecek.

Banvit Basketbol Kulübü, yeni adını ve logosunu tanıttı. Bandırma ekibinin bundan sonraki süreçte yeni adı Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü olarak yoluna devam edecek.

Bandırma ekibinden yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana kazandığı başarılar ve güçlü organizasyonu ile kısa sürede Türk Basketbolunun göz bebeği haline gelen Banvit Basketbol Kulübü; yoluna yeni isim ve yeni logo ile devam edecek. Tarihinde yeni bir sayfa açan Kulübümüzün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün, Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ise aynı isimle Türk Basketboluna hizmet ederek sporcu yetiştirmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mardin'de saç baş yolduran kavga! Kadınlar birbirine hiç acımadı
Mardin'de saç baş yolduran kavga! Kadınlar birbirine hiç acımadı
Fenerbahçe Allahyar transferini açıkladı
Fenerbahçe Allahyar transferini açıkladı
Suriyeliler bu sefer taksicileri kızdıracak
Suriyeliler bu sefer taksicileri kızdıracak
Ergenekon davasında karar çıktı Tüm sanıklar beraat etti
Ergenekon davasında karar çıktı Tüm sanıklar beraat etti
Ekrem İmamoğlu ilk ziyaretini yaptı
Ekrem İmamoğlu ilk ziyaretini yaptı
Dev şirketten Türkiye'ye önemli yatırım
Dev şirketten Türkiye'ye önemli yatırım
ÖNCEKİ HABERLER
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Tek seferde 6 milyar dolarlık bitcoin transferi yapıldı
Tek seferde 6 milyar dolarlık bitcoin transferi yapıldı
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
Askerden arındırılmış bölgede “yabancı nesne” tespit edildi
Askerden arındırılmış bölgede “yabancı nesne” tespit edildi
Evde bakım maaşlarına bu ay zam var mı Temmuz'da kaç para olacak?
Evde bakım maaşlarına bu ay zam var mı Temmuz'da kaç para olacak?
Erkenci Kuş 46. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 46. bölüm 2. fragmanı
TOKİ Tuzla konutları kura çekimi yapıldı
TOKİ Tuzla konutları kura çekimi yapıldı
DGS sınavı soru cevapları açıklandı mı kitapçık türüne göre cevaplar
DGS sınavı soru cevapları açıklandı mı kitapçık türüne göre cevaplar
Yorumlar