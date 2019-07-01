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Tek seferde 6 milyar dolarlık bitcoin transferi yapıldı

Tek seferde 6 milyar dolarlık bitcoin transferi yapıldı

Son dönemde oldukça hareketli olan Bitcoin piyasasında, tek bir blokta gerçekleştirilen 6 milyar dolarlık işlem, fazlasıyla dikkat çekti.

Önemli Bitcoin işlemlerini bildiren bir Twitter hesabı olan Bitcoin Block Bot, 30 Haziran’da 583,139. blokta 6 milyar dolar değerinde 25 Bitcoin işlemi tespit etti.

İlk işlemde içinde 24,692.93 BTC bulunan cüzdandan cüzdan 2‘ye 24,392.93 BTC ve cüzdan 3‘e 300 BTC aktarıldı. Bu son adres toplam 5800 BTC aldı ve 25 işlemin hepsinde alıcı cüzdan olarak hareket etti.



İlginç bir şekilde 1BUYBTC1oYQtAjktSRZUtjkeBJ15ABc5bb adresinden gelen bir işlem, aşağıdaki mesajı içeriyordu:

“Bitcoin’lerinizi satın alıyoruz. sell.buy.bitcoin@protonmail.com”

25 Bitcoin işleminde alıcı olarak hareket eden cüzdan 3’te şu anda 60 milyon dolar değerinde 5513 BTC yer alıyor.

Düne göre yüzde 1.2 yükselişte görünen Bitcoin, TSİ 10.05 itibari ile 10,880 dolardan alınıp satılıyor. Kripto paraların geneli 317 milyar doların biraz üzerinde. Bitcoin’in piyasa kapitalizasyonu ise yaklaşık 195 milyar dolar.

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