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Fenerbahçe Allahyar transferini açıkladı

Fenerbahçe Allahyar transferini açıkladı

Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kabus gibi bir sezonu geriden bırakan Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyedmanesh'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

"Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

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