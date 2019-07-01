Fenerbahçe Allahyar transferini açıkladı
Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kabus gibi bir sezonu geriden bırakan Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyedmanesh'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
A L L A H Y A R. 😉— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 1 Temmuz 2019
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