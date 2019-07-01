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GTA 6'nın Narcos'tan ilham aldığı iddia edildi

GTA 6'nın Narcos'tan ilham aldığı iddia edildi

Grand Theft Auto 6 hakkında ortaya çıkan son bilgiler, Rockstar'ın gelecek oyununa dair birçok detayı ortaya çıkardı. Gelen son bilgiler arasında hikayenin nerelerden ilham aldığı da bulunuyor.

JackOLantern1982 isimli bir Reddit kullanıcısı, gelecek Grand Theft Auto oyunu hakkında birçok iddia ortaya attı. Project Americas kod adlı oyun hakkındaki bilgilerin Kotaku ve PC Gamer'da çalışmış iki arkadaşından geldiğini de ekledi. 

Efsaneleşmiş oyun serisinin son oyununda, Netflix'in başarılı serisi Narcos'un ciddi bir şekilde oyunu etkilediği bilgisi ortaya atıldı. Ortaya çıkan diğer detaylar arasında oyunun 2012'den beri geliştirme sürecinde olduğu belirtildi ancak Rockstar'ın Red Dead Redemption 2'ye odaklanması sonucunda oyunun geliştirme süreci 2015'ten sonra tekrardan ivmelendi kazandı.



Oyunda Ricardo isimli tek bir oynanabilir karakter olacağı da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Başlangıçta uyuşturucu baronlarının piyonu olarak görev alan Ricardo, kendi bağlantılarını kurmadan önce Vice City ile Güney Amerika arasında uyuşturucu ticaretleri yapacak. Sonrasındaysa kendi uyuşturucu imparatorluğunu kurmaya başlayacak.

Son olarak oyunun 70'ler ve 80'lere damgasını vuran HIV ve göç gibi konular üzerinde duracağı da belirtildi. Rockstar'ın aynı zamanda başka bir oyun üzerinde çalıştığı da söylendi. Oyunun Bully 2 olabileceği düşünülüyor.

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