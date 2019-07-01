Köprü ve otoyollara zam gelecek mi? İşte detaylar

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyollarda geçiş ücretlerine yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli’nde de geçiş ücretleri değişmeyecek.

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir ile Kuzey Çevre otoyolları, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde, araç geçiş ücretleri, dolar kuruna göre belirleniyor.

Avrasya Tüneli’nde, geçiş ücretleri 1 Ocak ve 1 Temmuz olmak üzere yılda iki kez yenileniyor. Artan dolar kuru, geçiş ücretlerine zam olarak yansıtılıyor.

"Geçiş ücretleri değişmeyecek"

Peki, Avrasya Tüneli’nde 1 Temmuz’da geçiş ücretleri artacak mı? Geçiş ücretleri değişmeyecek. Yıl sonuna kadar mevcut tarifeler aynen devam edecek.

Diğer önemli bir konu devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyol geçiş ücretleri… Devlet de geçiş ücretlerine bu yıl sonuna kadar zam yapmayacak.