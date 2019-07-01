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İmamoğlu'nun gelişinin ardından Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

İmamoğlu'nun gelişinin ardından Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturması sonrası, son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından istifalara bir yenisi daha eklendi. Son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kutlu istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.
Daha önce Genel Sekreter ve yardımcıları istifa etmişti

Geçtiğimiz günlerde, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuştu.

Tartışma yarattı

Öte yandan, Kutlu'nun istifa gerekçesinin Başkanlık Sistemi'ne bağdaştırması bazı kesimlerin tepki göstermesine neden oldu.

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