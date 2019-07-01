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Mansur Yavaş'ın "fışkiye" videosuna Melih Gökçek'ten bomba yanıt!

Mansur Yavaş'ın "fışkiye" videosuna Melih Gökçek'ten bomba yanıt!

"Başkanım fışkiyeyi kırmışlar" videosu paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert yanıt veren Melih Gökçek, "Siz Belediye Başkanlığına seçileli 3 ay oldu. 3 aydan beri ne yaptınız?" diye sordu. Öte yandan Gökçek, yaptığı listeyi Twitter'dan paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı'n twitter hesabından yaptığı videolu göndermeye Melih Gökçek'tenyanıt geldi.

"İftiralara cevap vermeyeceğim"

Twitter hesabından iki sayfalık bir açıklama yapan Melih Gökçek, "Aşağıdaki çağrım Sayın Mansur Yavaş'a ve bilgi olarak kamuoyunadır... Özet olarak bundan böyle Yavaş ve personelinin bana attığı iftiralara cevap vermeyeceğim. Kendi aralarındaki kavgayı örtmek için beni kullanamayacaklar. Ben ancak istediğim konularda açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

"3 aydan beri ne yaptınız?"

"Siz Belediye Başkanlığına seçileli 3 ay oldu. 3 aydan beri ne yaptınız?" diye soran Melih Gökçek'in açıklaması şöyle:

"Başkanım fışkiyeyi kırmışlar"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı 'Sokak Hayvanları Çalıştayı' videosu sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan videoda görevinden istifa eden eski başkan Melih Gökçek'e göndermede bulunarak bir kediye "Başkanım fışkiyeyi kırmışlar" dedirtiliyor.

Videoda, Mansur Yavaş'ın kucağındaki kedi, kameraların karşısında poz verdiği sırada, eski Başkan Melih Gökçek'e de "fışkiye" göndermesinde bulunuluyor. Melih Gökçek Gezi Parkı olayları sırasında Twitter'dan "Belediyenin önündeki fışkiyeyi kim kırdı!" mesajını paylaşarak o dönemde gündem olmuştu.

Mansur Yavaş ise söz konusu videoyu paylaşırken "Bugün düzenlediğimiz Sokak Hayvanları Çalıştayı'nda davetsiz bir misafirimiz vardı. Bu sefer sözü onlara bırakalım istedik..." notunu yazdı.

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