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Üniversiteliler Sosyal Çalışma Programına büyük ilgi gösterdi

Üniversiteliler Sosyal Çalışma Programına büyük ilgi gösterdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı Sosyal Çalışma Programlarına 200 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvurdu.Başvuranların fazlalığı sebebiyle programa alınacak öğrenciler, hafta içerisinde düzenlenecek kurayla belirlenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP), 200 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvurdu.

Bakanlığın, üniversitelilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla uygulamaya koyduğu Sosyal Çalışma Programlarına, öğrencilerin ilgisi büyük oldu.

Öğrenciler, "Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması", "Kütüphanelerin bakımı ve düzeni" ve "Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi" alanları için tercih yaptı.

Başvuruları 25 Haziran'da başlayıp 28 Haziran'da sona eren programlara, 200 binin üzerinde üniversite öğrencisinin başvurduğu öğrenildi. Başvuranların fazlalığı sebebiyle programa alınacak öğrenciler, hafta içerisinde düzenlenecek kurayla belirlenecek.

Hem para kazanacaklar hem sigortaları yatacak

Sosyal Çalışma Programlarına, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurdu. Programlar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenlenecek. Program süresi öğrencilerin yaz tatili boyunca kendilerine zaman ayırabilmeleri için haftada 3 gün ile sınırlandırıldı.

Çalıştıkları süre emekliliklerine etki edecek

Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarının, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından biri olacağını belirterek, "Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

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