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Sihirbaz gösteride okla başından vuruldu

Sihirbaz gösteride okla başından vuruldu

Güney Afrika’da gösteri sırasında yanlışlıkla okla kafasından vurulan sihirbaz hastaneye kaldırıldı.

Newsweek’te yer alan habere göre ‘One Crazy China’ lakabıyla gösteri yapan şovmen Li Lau, Güney Afrika, Makhanda’daki 2019 Ulusal Sanat Festivali’nde yaralandı.

Sahne arkadaşı Brandon Peel’in attığı okun Lau’nun başına isabet etmesinin ardından izleyiciler salondan çıkartıldı.

Festival organizatörleri, Lau’nun başının arkasına dikiş atıldığını söyledi.

Lau, talihsiz kazadan dolayı suçlanan Peel’e sahip çıktı: “Sağlığımla ilgili bir sorun yok. Peel ise ne suçlanacak ne sorumlu tutulacak kişi. Oku isteyerek bana hedeflemedi.”

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