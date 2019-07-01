HABER /  YEREL

Antalya'da otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi!

Antalya'da otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi!

ANTALYA'da servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan rehber, otomobilin çarpması sonucu can verdi. Kazayı duyup gelen rehberin yakını, yakınlarına haber verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay öğle saatlerinde Okurcalar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D 400 yolu üzerinde servis aracına binmek üzere yan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve rehber olduğu öğrenilen Ahıska Türklerinden Ravil Geniyev, H. Ö. idaresindeki 07 HZB 31 plakalı kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazenin yanına oturup gözyaşlarına boğuldu

İlk incelemesi yine olay yerinde yapılan rehberin cenazesi morga kaldırıldı. Bu arada kazayı haber alıp olay yerine gelen ve yakını olduğu öğrenilen bir kişi, cenazenin yanına oturup uzun süre gözyaşı döktü. Telefonla arayıp kaza hakkında diğer yakınlarına bilgi veren adam, konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Yaya geçidi ve hız sınırı tabelası yok

Mahallede bulunan vatandaşlar o bölgede yaya geçidi ve hız sınırı tabelası olmadığı için araçların yan yolu otoban gibi kullandıklarını ve çok süratli geçtiklerini, daha önce de bir çok kaza olduğunu söyledi. Vatandaşlar bu bölgede tabela ve yer çizgisi yapılarak araçların dikkatli geçmesini istediler. Kazaya karışan araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma tarafından gözlem altına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gizemli yola gelip deneme yapıyorlar! Olayı yaşayınca çok heyecanlandılar
Foto Galeri Gizemli yola gelip deneme yapıyorlar! Olayı yaşayınca çok heyecanlandılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kurtuluş savaşından kaldığı sanılan top mermisi bulundu
Kurtuluş savaşından kaldığı sanılan top mermisi bulundu
Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarıyla belediye açıklama yaptı
Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarıyla belediye açıklama yaptı
Depozitosunu alamayan genç kız ev sahibini sevgilisine dövdürttü
Depozitosunu alamayan genç kız ev sahibini sevgilisine dövdürttü
Jimmy Durmaz Galatasaray için İstanbul'da
Jimmy Durmaz Galatasaray için İstanbul'da
Antalya bu yıl kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor!
Antalya bu yıl kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor!
KKTC'ye düşen S-200 füzesi sonrası AFAD'dan uzman bir ekip KKTC'ye gönderildi
KKTC'ye düşen S-200 füzesi sonrası AFAD'dan uzman bir ekip KKTC'ye gönderildi
ÖNCEKİ HABERLER
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
Rüştü Reçber Türk futbolunun acı gerçeğini anlattı
Rüştü Reçber Türk futbolunun acı gerçeğini anlattı
Evde bakım maaşlarına bu ay zam var mı Temmuz'da kaç para olacak?
Evde bakım maaşlarına bu ay zam var mı Temmuz'da kaç para olacak?
65 yaş maaşı ne kadar oldu bu ay zam olacak mı?
65 yaş maaşı ne kadar oldu bu ay zam olacak mı?
LDP'den parti kurması konuşulan Ali Babacan'a olay logo tavsiyesi
LDP'den parti kurması konuşulan Ali Babacan'a olay logo tavsiyesi
DGS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav sonuç ekranı
DGS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav sonuç ekranı
Şentop'tan Rusya'da "Terörle Mücadele" ile ilgili önemli açıklamalar!
Şentop'tan Rusya'da "Terörle Mücadele" ile ilgili önemli açıklamalar!
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
15 Temmuz resmi tatil mi 2019 3 gün tatil mi oldu son haber
Yorumlar