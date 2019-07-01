HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik ve hayırlı olsun ziyareti
HDP İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir, Cengiz Çiçek, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP MYK üyesi Salim Kaplan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
HDP İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir, Cengiz Çiçek, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP MYK üyesi Salim Kaplan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
HDP’den konuya ilişkin paylaşılan mesajda “Katılımcı yerel yönetim dileğiyle, sayın İmamoğlu'na başarılar diliyoruz” denildi.