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Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araçlarla ilgili kararına destek verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Cağaloğlu'ndaki valilik binasında basına kapalı yaklaşık bir saat görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Gülhane İstasyonu'ndan Kabataş-Bağcılar Tramvayı'na bindi ve Laleli'ye kadar yolculuk yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'nın çakarlı araç kullanımına ilişkin uyarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:

"Olumlu değerlendiririm. Türkiye'nin normalleşmesi, uygar tavırlara, davranışlara erişmesi, önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna dikkat çekiyor olması elbette doğru. Ancak devletin her aşamasında ve kademesinde fark edilir düzeyde değişmesi lazım. Hiç kimsenin, hiçbirimizin 'mış' gibi yapmaması lazım. Bu manada bizim zaten bir hazırlığımız var.

Makam aracı olarak tabir edilen araçların sayılarını tespit ediyoruz

Protokol ya da makam aracı olarak tabir edilen araçların sayılarını tespit ediyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde kullanılması noktasında vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde düzen oluşturacağız. Kaldı ki, fazlalıklarla ilgili de tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olduğunu söylemiştik. Hızlıca bunu devreye sokacağız. Keşke bu ve benzeri düzenlemeler devam etse. Bu normalleşmenin de bir parçası."

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