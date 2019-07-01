Tramvaya binen İmamoğlu'na halk yoğun ilgi gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettikten sonra belediye binasına tramvayla döndü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı Cağaloğlu'ndaki makamında ziyaret etti. Sonra Gülhane İstasyonu'ndan tramvaya binen İmamoğlu, vatandaşlarla beraber ayakta yolculuk yaptı.
İmamoğlu'nu bir anda vagonda gören vatandaşlar, kısa bir şaşkınlığın ardından İmamoğlu ile sohbete koyuldu. Laleli'de tramvaydan inen İmamoğlu, buradan yürüyerek Saraçhane'deki İBB binasına ulaştı. Vatandaşlar, İmamoğlu'na, yol boyu sevgi gösterilerinde bulundu.
Cağaloğlu'ndaki valilik binasından aracıyla ayrılan İmamoğlu, Gülhane Tramvay İstasyonu'nda otomobilinden indi.
Bir anda karşılarında İmamoğlu'nu gören vatandaşlar, bir anda İBB Başkanı'nın etrafını kuşattı. Kimi vatandaşlar İmamoğlu ile ''selfie'' yaparken, bazı vatandaşlar da yakınlarını cep telefonlarından yaptıkları canlı yayınlarla İBB Başkanı ile buluşturdu.