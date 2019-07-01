Tramvaya binen İmamoğlu'na halk yoğun ilgi gösterdi

Bir anda karşılarında İmamoğlu'nu gören vatandaşlar, bir anda İBB Başkanı'nın etrafını kuşattı. Kimi vatandaşlar İmamoğlu ile ''selfie'' yaparken, bazı vatandaşlar da yakınlarını cep telefonlarından yaptıkları canlı yayınlarla İBB Başkanı ile buluşturdu.