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Gaziantep'te icra yoluyla annesinden alınan çocuğun gözyaşları yürek dağladı!

Gaziantep'te icra yoluyla annesinden alınan çocuğun gözyaşları yürek dağladı!

GAZİANTEP'te boşanan çiftin 3,5 yaşındaki çocukları eve gelen polis ekiplerince alınarak babasına verilmek üzere karakola götürüldü. Annesinden ayrılmak istemeyen minik çocuğun gözyaşları yürekleri dağladı.

Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki baba evinde oturan Ayşe Fatma Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce İbrahim P.'den ayrıldı. Boşanma davasının ardından mahkeme, minik Eymen'in velayetini anne Ayşe Fatma'ya verdi. Bunun üzerine karşı dava açan baba İbrahim P., çocuğunun kendisine verilmesini talep etti. Bugün de Ayşe Fatma Y.'nin oturduğu eve giden polis ve icra ekipleri, pedagog eşliğinde Eymen Ali'yi almak için uzun süre uğraştı. Annesinden ayrılmak istemeyen Eymen Ali, polis ve icra memurları tarafından alınarak babasına verilmek üzere karakola götürüldü.

Annesinden ayrılmak istemeyen Eymen Ali'nin o anları cep telefonu ile görüntülendi. Annesinden ayrılmak istemediğini için ağlayan Eymen Ali'nin göz yaşları yürekleri dağladı.

Eşinden sürekli şiddet gördü

Çocuğunun icra yoluyla alınmasının ardından gözyaşları döken anne Ayşe Fatma, eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Gözü yaşlı anne, "Ben bu adamla 4 yıl önce görücü usulüyle evlendirildim. Evlendikten çok kısa süre sonra şiddetli darplarına maruz kaldım ve babamın evine döndüm. 2 ay sonra barıştım ve gittiğimde hamile kaldım. Hamileyken tekrar darp edildim. Geçimsizlik nedeniyle 6 aylık hamileyken baba evime döndüm" dedi.

"Maddi ve manevi hiç bir destek görmedim"

Eşinden hamilelik döneminde hiç bir destek görmediğini anlatan acılı anne, 3 yıl önce boşandığı eşinin kendisine hiç nafaka bile ödemediğini söyledi. Gözü yaşlı anne Ayşe Fatma, "Hamilelik süreci boyunca eşimin ailesinden ve kendisinden maddi ve manevi hiç bir destek görmedim. Boşanma aşamamız olduğunda oğlum 1 buçuk yaşındaydı. Yaklaşık 3 yıldır kendisinden ayrıyım. Bu süre boyunca hiçbir şekilde nafakalarını ödemedi. Çocuğuma sahip çıkmadı. Aramadı, sormadı. Bugün 4 yıl sonra gelip, çocuğunu icra yoluyla benden aldı" ifadelerini kullandı.

Polisler bile ağladı

Çocuğunu almaya gelen polislerin bile o anlarda göz yaşlarını tutamadığını belirten anne, "Çocuğum giderken de çok kötü bir şekilde gitti. Ben bu çocuğumu bu yaşına kadar annemin ve babamın desteğiyle büyüttüm. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Bugün benim çocuğumu zorla alıp götürdüler. Çocuğum da gitmek istemedi. Çocuğum giderken bazı polisler de ağladı, bakmak istemediler. Özellikle sayın başkanımız Fatma Şahin'den bana bu konu hakkında yardım etmesini çok rica ediyorum, lütfen benim sesimi duysun, bana yardım etsin" dedi.

"Orada can güvenliği yok"

Eymen'in anneannesi Ayşe Y. torunun babasının yanından can güvenliğinin olmadığını ileri sürerek, "Biz bu çocuğa 4 yıl boyunca zorluklar içerisinde baktık. Bu süreç boyunca bir gün dahi olsun çocuğu arayıp sormadı. Babası, çocuğuna maddi ve manevi olarak yardımda bulunmadı. Bir yıl önce çocuğu babasına verdik, dizine tabanca koyarak fotoğraf çektirdi. Bugün de Eymen'in babası icra yoluyla kapımıza geldi ve torunumu alıp götürdü. Biz çok kötü bir şekilde çocuğu verdik. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum. Çocuğumuzun orada can güvenliği yok. Çocuğumuz bize biran önce teslim edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm devlet yetkililerine seslenen anne Ayşe Fatma Y., oğlunun kendisine geri getirilmesini bekliyor. 

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