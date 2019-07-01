HABER /  YEREL

İşte kemençe çalarak türkü söyleyen android heykel

İşte kemençe çalarak türkü söyleyen android heykel

FRANSA'da 2004 yılında "yılın en iyi heykeltıraşı" seçilen Adil Çelik, kemençe çalarak türkü söyleyen android heykel yaptı. Heykel, turistlerin beğenisine sunulacak.

Çelik, 28 yıldan beri silikon ve android heykeller üzerine çalışmalar yaptığını, özellikle son 15 yıldır insansı makine olan android heykeller üzerine çalışma gerçekleştirdiğini anlattı.

Turistler için sergilenecek

Uzungöl'deki bir turizm işletmesinin talebi üzerine 1,5 aylık çalışma sonucu kemençe çalan ve türkü söyleyen android heykel yaptığına işaret eden Çelik, heykelin bölgeye gelen turistler için sergileneceğini dile getirdi.

Dünyada ilk

Gerçek boyutta ve kemençe çalarak hareket edebilen heykelin alanında birçok ilk özelliği barındırdığının altını çizen Çelik, "Karadeniz Bölgesi'nin kültürünü ve kemençeyi tanıtmak için dünyada ilk kez kemençe çalarak türkü söyleyen robot bir heykel yaptım. Heykel, bilgisayarla kumanda ediliyor. Müziğe göre kemençe çalıyor ve türkü söylüyor. Hem bölgenin kültürünü tanıtacak hem de turistlerin ilgisini çekecek." dedi.

Neşet Ertaş'ın android heykelini yapmıştı

Daha önce de "bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ın saz çalıp türkü söyleyen android heykelini yaptığını belirten Çelik, "Atatürk ve silah arkadaşlarının da android heykellerini yapmıştım. Ardından Neşet Ertaş'ın, şimdi de kemençe çalarak türkü söyleyen android heykel yaptım. Bu alanda Türkiye'de, hatta Avrupa'da önemli başarı sağladık. En büyük hedefim ise dünyaca ünlü müzik grubu 'The Beatles'ın insansı android robotlarını yaparak Avrupa'da sahnelemek. Bu proje için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gizemli yola gelip deneme yapıyorlar! Olayı yaşayınca çok heyecanlandılar
Foto Galeri Gizemli yola gelip deneme yapıyorlar! Olayı yaşayınca çok heyecanlandılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayınpederine kurşun yağdıran damat gözaltına alındı!
Kayınpederine kurşun yağdıran damat gözaltına alındı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek
Gaziantep'te icra yoluyla annesinden alınan çocuğun gözyaşları yürek dağladı!
Gaziantep'te icra yoluyla annesinden alınan çocuğun gözyaşları yürek dağladı!
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama
HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik ve hayırlı olsun ziyareti
HDP'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik ve hayırlı olsun ziyareti
Trabzonspor 9 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Trabzonspor 9 futbolcuyla sözleşme imzaladı
ÖNCEKİ HABERLER
Türk dizaynı 307 ambulans Afrika'da görev yapacak
Türk dizaynı 307 ambulans Afrika'da görev yapacak
İmar barışı ödemesi ve hesaplaması nasıl olur İmar Barışı son gün
İmar barışı ödemesi ve hesaplaması nasıl olur İmar Barışı son gün
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Seda Akgül kaç yaşında aslen nereli Seda Akgül eşleri
Antalya'da otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi!
Antalya'da otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi!
Kurtuluş savaşından kaldığı sanılan top mermisi bulundu
Kurtuluş savaşından kaldığı sanılan top mermisi bulundu
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarıyla belediye açıklama yaptı
Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarıyla belediye açıklama yaptı
Cihan Alpay kaç yaşında ne iş yapıyor Ece Vahapoğlu eşi
Cihan Alpay kaç yaşında ne iş yapıyor Ece Vahapoğlu eşi
Yorumlar