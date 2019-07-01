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Galatasaray'dan Okan Kocuk hamlesi

Galatasaray'dan Okan Kocuk hamlesi

Geçtiğimiz hafta Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katan Galatasaray'ı transferde yine hareketli bir hafta bekliyor.

Sarı kırmızılıların, Şener Özbayraklı ile birlikte Yusuf Erdoğan transferlerini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz ile de aradaki pürüzlerin giderildiği ve büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim Ever Banega için ise önümüzdeki günlerde Sevilla kulübüne resmi teklifte bulunulması bekleniyor. Galatasaray'ın Banega transferinde Fernando'yu takasta kullanabileceği öne sürülüyor.

Okan Kocuk hamlesi

Muslera'ya genç ve yerli alternatif bir kaleci arayışı sürerken sarı kırmızılıların gündemine Bursaspor'un file bekçisi Okan Kocuk geldi. Küme düşen yeşil beyazlı kulüpten ayrılması beklenen 23 yaşındaki kaleci için Evkur Yeni Malatyaspor'un da devrede olduğu öğrenildi. Bursaspor yönetiminin Okan Kocuk için 500 bin Euro'ya yakın bir bonservis bedeli istediği iddia ediliyor.

Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Mbaye Diagne için pazarlıklar sürerken, transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması olası görünüyor.

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