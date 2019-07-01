Fenerbahçe'de Ersun Yanal gençlere şans verecek

Sezonun ilk antrenmanı için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde buluşan Fenerbahçeli futbolcular, iki gün boyunca İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek.

Çarşamba günü yeni sezon kamp çalışmalarının ilk etabı için Topuk Yaylasına gidecek olan kafileye genç takımlardan da birçok oyuncu eklenecek. Böylece, Teknik Direktör Ersun Yanal hem gençleri yakından izlemiş hem de onlara A takım tecrübesi yaşatmış olacak.

Daha sonra hazırlık maçları için Avusturya ve Almanya'ya gidecek olan sarı lacivertliler, Avrupa'nın önde gelen takımları ile oynayarak kendilerini test etme imkanı bulacak.

Futbol takımının koordinasyon yetkilileri, Türkiye'de bulunduğu günlerde de daha fazla hazırlık karşılaşması organizasyonu için çalışmaya devam ediyor.