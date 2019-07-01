Çağatay Akman “Can Havli” ile rekor peşinde

‘Yeni Akım’ müzik türünün ilk temsilcisi Çağatay Akman, 6. Single’ı ile sevenleriyle tekrar buluştu.

2016 Yılında çıkardığı ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ isimli şarkısıyla müzik dünyasına çok hızlı bir giriş yapan Çağatay Akman, hemen ardından yayınladığı ‘Sensin Benim En Derin Kuyum’ Şarkısıyla başarısını perçinlerken, Fox TV’de yayınlanan ‘Bizim Hikaye’ dizisi için seslendirdiği ‘Bizim Hikaye ‘ şarkısıyla kalıcı olduğunu ispat etti.

Bu sene seslendirdiği ‘Yüreğim Davacı’ ile de Türk müzik tarihinde yeni bir türün ilk şarkıcısı olduğunu kanıtlayan Çağatay Akman, şimdi 2645 Records – Abdullah Özdoğan prodüktörlüğünde ve müzik adamı Volkan Sönmez yönetiminde yeni hit şarkısı ‘Can Havli’ adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.

Youtube'da trend videolarda 13. sıraya kadar yerleşen Can Havli parçası şimdiden dillere yerleşmiş durumda.