HABER /  MEDYA

Survivor 2019 Yusuf kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşında?

Survivor 2019 Yusuf kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşında?

Survivor 2019'da Türk finalistler Seda ve Yusuf oldu. Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri de Yusuf Karakayaydı. Peki Survivor 2019 Yusuf Karakaya kimdir? İşte Yusuf Karakaya hakkında merak edilen ayrıntılar...

25 yaşındaki Yusuf, Hikmet’ten sonra performans olarak diğer erkek yarışmacılardan daha iyi bir performans sergiledi. Yusuf'un Survor 2019 maacerası finale kadar geldi.

Yusuf Karakaya kimdir?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.

18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.

SON DAKİKA HABERLERİ
AB'den elektrikli otomobillere ses zorunluluğu
AB'den elektrikli otomobillere ses zorunluluğu
Jimmy Durmaz Galatasaray'da
Jimmy Durmaz Galatasaray'da
Fenerbahçe'den NBA'e bir isim daha
Fenerbahçe'den NBA'e bir isim daha
Dışişleri: KKTC'nin girişimlerini destekliyoruz
Dışişleri: KKTC'nin girişimlerini destekliyoruz
Karaman'da liseli kız dehşet saçtı
Karaman'da liseli kız dehşet saçtı
Çorum'daki korkunç cinayette yeni gelişme
Çorum'daki korkunç cinayette yeni gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
Survivor 2019 büyük ödül ne? Şampiyon ne kadar para alacak?
Survivor 2019 büyük ödül ne? Şampiyon ne kadar para alacak?
İBB Meclis toplantısı canlı yayın izle ne kararlar çıkacak
İBB Meclis toplantısı canlı yayın izle ne kararlar çıkacak
Survivor 2019 büyük ödül ne? Şampiyonun kazanacağı para...
Survivor 2019 büyük ödül ne? Şampiyonun kazanacağı para...
Çağatay Akman “Can Havli” ile rekor peşinde
Çağatay Akman “Can Havli” ile rekor peşinde
Eskişehir'de trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı İdlib'i görüştü
Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı İdlib'i görüştü
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
Kurbanlık dana fiyatları 2019 kaç para Diyanet açıkladı
Yorumlar