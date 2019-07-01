Survivor 2019 büyük ödül ne? Şampiyon ne kadar para alacak?

Survivor 2019'da final heyecanı başladı. Survivor'da Şampiyon olan yarışmacı ne kadar kazanacak, kaç para ödül alacak? Survivor izleyicisi, Survivor 2019 yarışmasının ödüllerini merak ediyor. İşte Survivor şampiyonunun kazanacağı para

Survivor 2019'da Yunanistan şampiyonu dün belli oldu. Survivor izleyicisi, Survivor 2019 şampiyonluk ödüllerini araştırıyor. Survivor finalinde dün Yunan takımından Katerina şampiyonluğu kazanırken, Türk finalinde Seda ile Yusuf final koltuğuna oturmayı başarmıştı

Yunanistan'da, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran ve finalde rakibine elenen Katerina Dalaka, bu sezon şampiyon oldu. Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka'nın ödülü 100 Bin Euro olarak açıklandı. Survivor'ın Yunan yapımcısı, Survivor 2019 yarışmasının kazananı Dalaka'Ya tam 100 bin euro ödeyecek. Survivor Dalaka'nın ödülü 100 bin euro oldu!

Survivor 2019 Türk şampiyon kaç para alacak?

Survivor yarışmacıları final heyecanı yaşıyor! Survivor Türk finalinde Okay ve Emre'nin elenmesinin ardından Seda ile Yusuf finale kaldı! Bu ikiliden biri şampiyon olarak Survivor 2019 Şampiyonu ünvanını elde edecek hem de yüklü bir kazanç sağlayacak.

Survivor izleyicisi Survivor 2019 Türk şampiyon ne kadar para kazanacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Survivor'ın Yunan şampiyonuna ödülü Euro cinsinden 100.000 Euro olarak belirlendi. Survivor'ın Türk şampiyonu olacak isim ise Türk Lirası üzerinden ödülünü alacak. Survivor Türk Şampiyonunun 500.000 TL Şampiyonluk ödülünün sahibi olması bekleniyor. Survivor Şampiyonluk kazancının her yıl olduğu gibi bu yıl da 500 Bin TL olması bekleniyor.