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Karaman'da liseli kız dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı
Karaman'da liseli kız dehşet saçtı

KARAMAN'da A.B. (16), iddiaya göre, eski erkek arkadaşı T.B. (17) ile görüşen lise öğrencisi H.U.'yu (16), ''Neden eski sevgilimle çıkıyorsun?" deyip karnından bıçakladı. H.U., hastaneye kaldırılırken, A.B. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KARAMAN Valide Sultan Mahallesindeki lisenin önünde meydana gelen olayda; A.B., iddiaya göre, eski sevgilisi T.B.'yle görüşen H.U. ile lise önünde karşılaştı. A.B., H.U.'ya, "Neden eski sevgilimle çıkıyorsun?" dedi. H.U., tepki gösterince iki genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle A.B., yanındaki bıçakla H.U.'yu karnından yaraladı. H.U., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.B. ise olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.U., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan A.B. de kısa süre polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

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