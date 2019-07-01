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Survivor 2019 Seda Ocak kimdir?

Survivor 2019 Seda Ocak kimdir?

Survivor Türkiye Yunanistan'da Yunan şampiyon Katerina Dalaka oldu. Türkiye tarafında ise Seda Ocak ve Yusuf Karakaya finalist oldu. Yarışmanın başından beri dikkatleri üzerine çeken Seda Ocak'ın şampiyon olup olamayacağı merak konusu. İşte Survivor Seda ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Seda Ocak, 37 yaşında, iki çocuk annesi ve ev hanımı.. Survivor 2019’da bu senenin şampiyonu Dalaka ile kıyasıya rekabet eden Seda, hem parkurda hem de atışlarda rakiplerine birçok kez fark attı. Adada herkesle iyi geçinmeyi başaran Seda Ocak, geçtiğimiz yıllarda iki kez yarışmaya katılan Sema Aydemir’in ikizidir. Seda Ocak “Survivor hayallerimin sonu. Artık daha çok hayal kuracağım.” diyor. Bu akşamki büyük finalde Seda’nın şampiyon olması bekleniyor.

Seda Ocak kimdir?

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.

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