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Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 27 kuruş zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 27 kuruş zam geldi

Son dakika! Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam geldi. Benzin zammı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

EPGİS'in sosyal medya hesabından yaptığı zam açıklamasında, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02/07/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

İstanbul'da benzin fiyatı 7,08 liraya çıkacak

Yapılan zam sonrası Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor

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