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KKTC'den sürpriz 'S-400' önerisi

KKTC'den sürpriz 'S-400' önerisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye ile yeni bir ‘Savunma İşbirliği Anlaşması’ imzalanması, bu yeni anlaşma ile KKTC hava sahasının kontrol ve güvenliğinin Türkiye’ye bırakılması gerektiğini söyledi.

Arıklı, böylece yakında Rusya’dan alınacak S 400 Hava Savunma Sistemi’ne KKTC’nin de dahil edilmesinin mümkün olacağını belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC ile Türkiye arasındaki eski anlaşmanın tadil edilip yeni bir ‘Savunma İşbirliği Anlaşması’ imzalanması, bu yeni anlaşma ile KKTC hava sahasının kontrol ve güvenliğinin Türkiye’ye bırakılması gerektiğini söyledi. Arıklı, böylece yakında Rusya’dan alınacak S 400 Hava Savunma Sistemi’ne KKTC’nin de dahil edilmesinin mümkün olacağını belirtti.

Savaş bölgesinin ortası

"Doğu Akdeniz bölgesi artık bir savaş bölgesi ve KKTC de bu bölgenin tam ortasında" diyen Arıklı, "KKTC’nin kendi imkanları ile kara sahasında olduğu gibi deniz ve hava sahasını da koruması mümkün değildir. Bu yüzden KKTC ile Türkiye arasında eski anlaşma tadil edilip yeni bir Savunma İşbirliği Anlaşması imzalanmalıdır. Öte yandan Türkiye ile imzalanacak yeni Savunma İşbirliği Anlaşması tahtında Türkiye’ye deniz üssü verilmelidir. Böylece Güney Kıbrıs’a yönelik milli savunma sistemimizi, tüm Doğu Akdeniz’e teşmil etmiş olacağız" dedi.

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