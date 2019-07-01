DESMÜD 4 üyesiyle ihracat devleri listesinde

2018 senesinde büyük başarılara imza atan Türk ihracatçıların 'Şampiyonlar Ligi' olarak nitelenen Türkiye’nin en büyük ihracatçı firmalarının listesi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklandı.

'Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018' listesinde Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneğinin (DESMÜD) dört üyesi yer aldı. DESMÜD üyesi olan Alapala Dış Ticaret Ltd. Şti, İMAŞ Makina Sanayi A.Ş, Uğur Makina Sanayi ve Altuntaş Havalandırma Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firması arasında yer aldı.

Bir önceki yılın verilerine göre İstanbul’da merkezi bulunan ve üretimini Çorum’da yapan 842. sıradaki Alapala Dış Ticaret Ltd. Şti. bu sene yayınlanan listede sıralamasını yükselterek 768. sırada yere yerleşti. Konya’nın önde gelen şirketlerinden olan İMAŞ Makina Sanayi A.Ş. ise listede 947. sıradan 855. sıraya yükseldi. Çorum’da üretim yapan Uğur Makina Sanayi ise TİM’in listesinde 909. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Aksaray’da üretimini sürdüren Altuntaş Havalandırma Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ise 997. olarak devler ligine girdi.

Ayrıca, kısa süre önce açıklanan veriler ışığında 2010-2018 yılı istatistiklerine göre hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar GTIP’inden (843780001011) Türkiye genelinde ihracat yapan firmalar arasında Konya’da faaliyetlerini sürdüren DESMÜD üyesi Genç Değirmen önemli bir başarı göstererek 3. oldu.

'Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018' araştırmasının sonuçları ilk 1000 şirketin bir önceki yıla göre 10.5 milyar artış göstererek toplam 102.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini gösterdi. DESMÜD üyesi firmaların sergilediği büyüme trendi ve TİM tarafından açıklanan listede gösterdikleri yükseliş Türk değirmenciliğinin son yıllarda geliştirdiği atılımının bir ispatı olarak değerlendirildi.

Değirmencilik sektörünün geleceği açısından umut veren veriler hakkında konuşan DESMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "TİM’in listesinde DESMÜD’ü temsil eden firmalarımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Gösterdikleri üstün başarının her alanda devamını diliyoruz. Sektörümüz son yıllarda büyük bir atılım içerisinde, yurt dışında onlarca un fabrikası Türk sanayiciler tarafından kuruldu. Binlerce Türk makinesi şu anda yurt dışında aktif olarak kullanımdadır. Türk bayrağını DESMÜD olarak 135 ülkede dalgalandırmanın haklı gururunu ve sektörümüzde Türkiye’yi ‘lider ülke’ yaparak bayrağımızı zirveye dikmenin tarifsiz sevinci yaşıyoruz. Emeği geçenlere buradan teşekkür ediyoruz" dedi.