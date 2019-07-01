HABER /  YEREL

Bursa'da motosiklet sürücüsü polise çarptı

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da motosiklet sürücüsü polise çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarptı. Motosiklet sürücüsü ve polis memuru yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda; Emniyet Müdürlüğünün hemen arkasında bulunan alanda araç ve motosikletler üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, gelen bir motosiklet sürücüne 'dur' ikazında bulundu. Ancak motosiklet sürücüsü durmak yerine manevra yapıp kaçmak istediği sırada trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve polis memuru yere düşerek yaralandı.

Yaralanan sürücü ve trafik polisinin yardımına polisler ve çevredeki vatandaşlar yetişti. İlk müdahalesi yapılan her iki şahıs olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Tedavilerinin ardından sürücü ve polis memuru karakola giderek ifade verdi.

Öte yandan olay anı ve yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Suriyeli esnafların Arapça tabelalarıyla ilgili yeni karar
Suriyeli esnafların Arapça tabelalarıyla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jopon takımın yöneticileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jopon takımın yöneticileriyle görüştü
AB'den elektrikli otomobillere ses zorunluluğu
AB'den elektrikli otomobillere ses zorunluluğu
Jimmy Durmaz Galatasaray'da
Jimmy Durmaz Galatasaray'da
Fenerbahçe'den NBA'e bir isim daha
Fenerbahçe'den NBA'e bir isim daha
Dışişleri: KKTC'nin girişimlerini destekliyoruz
Dışişleri: KKTC'nin girişimlerini destekliyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Survivor 2019 Seda Ocak kimdir?
Survivor 2019 Seda Ocak kimdir?
Survivor 2019 Yusuf kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşında?
Survivor 2019 Yusuf kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşında?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
Survivor 2019 büyük ödül ne? Şampiyon ne kadar para alacak?
Survivor 2019 büyük ödül ne? Şampiyon ne kadar para alacak?
İBB Meclis toplantısı canlı yayın izle ne kararlar çıkacak
İBB Meclis toplantısı canlı yayın izle ne kararlar çıkacak
Survivor 2019'da finale kalan Seda Ocak kimdir, nereli
Survivor 2019'da finale kalan Seda Ocak kimdir, nereli
Karaman'da liseli kız dehşet saçtı
Karaman'da liseli kız dehşet saçtı
2022 maaşlarına Temmuz ayında zam var mı bu ay kaç para oldu?
2022 maaşlarına Temmuz ayında zam var mı bu ay kaç para oldu?
Yorumlar