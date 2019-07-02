İzmir'de gemide patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı. Tedavileri yapılan mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay, gece yarısı İzmir Aliağa Limanı'nda meydana geldi. Petkim Rafinerisi'nde 5 Nolu iskelesinde İtalyan bayraklı gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandırma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede Aliağa Kaymakamı Erhan Günay başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Limana gelen ekipler, yangına karadan ve denizden müdahale etti. Bu arada patlama sırasında yaralanan 15'i İtalyan ve 1 Romanya uyruklu gemi mürettebatı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AA muhabirine "Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.