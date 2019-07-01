Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş'ı haklı çıkardı!

HDP'nin hapisteki lideri Selahattin Demirtaş, "tarihe not düşüyorum" diyerek, bakın bir vakit neler söylemiş:

- Gün gelecek bizden çok Erdoğan'ı eleştirecekler. Bir günde dönüşecekler. Huyları bu. Dönmek, dönüş yapmak onların tarzı. Etrafında şu anda bulunan siyasetçiler, gazeteciler, medya mensupları, göreceksiniz Erdoğan'ın ayağı şöyle bir tökezlesin, gemiyi en başta bunlar terk edecekler. (...) şu yalaka tayfasından daha fazla Erdoğan'a saldıran kimseyi bulamayacaksınız. Hepimizin önünde koşacaklar. "Erdoğan şunu etti, şu kadar kötülük yaptı" diye, şu günün yalakaları o günün yalakaları olacaklar. Sizden ricam bu alçakları affetmeyin...

AK Parti'nin İstanbul'u CHP'ye kaptırması Selahattin Demirtaş'ı ne yazık ki haklı çıkardı.

Dönüşler çok hızlı başladı.

AK Parti iktidarından beslenen ne kadar "alçak" varsa hepsi tel tel dökülmeye başladı. Dilleri hemen çözüldü; Erdoğan ve AK Parti'ye ihanet etme yarışında herkesin önünde koşuyorlar.

Ahmet Davutoğlu mesela, dönüşüm yolunda nasıl da koşuyor, nasıl da konuşuyor. O da Demirtaş gibi tarihe not düşmüş vaktinde:

- Nefsimi ayaklar altına alırım, bir fâninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim, ama asla bu kutlu hareketteki hiç bir dava arkadaşımın kalbini kırmam, dünya mazlumlarının tek umudu olan bu AK hareketin zarar görmesine, bu Ak yürekli kadroların üzülmesine, yeise düşülmesine asla izin vermem... Bugün herkes imtihandadır, herkes kendi imtihanını verecek...

Kusura bakmasın da, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti azınlığa düştüğünde, Ahmet Bey'in oturduğu koltuğu korumak için gece gündüz "koalisyon" rüyası gördüğünü AK yürekler unutmuş değil!

O hareketin lideri lideri Recep Tayyip Erdoğan devreye girip, Türkiye'yi yeniden seçime götürmese, Beyefendi uğrunda bütün makamları elinin tersiyle ittiği (!) AK Hareketi'ni, azınlığa mahkûm etmeye hazırdı.

Tam da dediği gibi:

-Bugün herkes imtihandadır...

Ahmet Davutoğlu da kendi imtihanını veriyor...

Muhalefet yarışında en önde koşuyor!

AK Parti tabanında kopuşların başladığını söylüyor...

AK yüreklere çözülüşün durdurulamayacağını salık veriyor...



Ahmet Hoca bu yolda yalnız değil haksızlık etmeyelim. Yanında yöresinde tayfası da var artık. AK Parti'den yıllarca beslenen ne kadar sözümona gazeteci varsa, hepsi Davutoğlu ile birlikte koşuyor.

"Reis kusura bakma artık karşındayım" diyen de var...

Maması kesilince ilk gemiyi terk edenler de var... Reis'in uçağında yıllarca artistik poz verenler, bir taraftan Ekrem İmamoğlu'na yaltaklanıyor bir taraftan da Davutoğlu'nun dönüşünü ve dönüşümünü alkışlıyorlar şimdi.

Demirtaş'ın dediği gibi... çünkü bunların tarzı bu!

KAZANMAK YERİNE DÜŞMANLAŞTIRMAK

Bakın günlerdir Erdoğan'ın aleyhinde manşetler atılıyor, konuşmalar yapılıyor, en ağır yazılar yazılıyor... hepsi koro halinde Cumhurbaşkanı'na saydırıyor. Yapılan onca alçaklığa "Bizim mahallenin delisi" diyerek ses edeceklerine... Kimileri hâlâ "Düşmanlaştırma" çabasında.

Bırakın elini, AK Parti davası için bugüne kadar bedenini taşın altına koyan kim varsa, hepsini hain ilân edip dışlıyorlar. Kazanma gibi bir dertleri yok, Erdoğan adına racon keserek, yok ede ede bugünlere geldiler. Bugün bile "biz" demeye varmıyor dilleri, "ben"lik arş-ı alaya kadar yükselmiş.

Kimsiniz ulan siz?

AK Parti ve Erdoğan'dan önce hepiniz birer hiç değil miydiniz?

Yıllardır beslendiğiniz AK Parti'ye, Erdoğan'a zarar vere vere geldiniz bugünlere... şimdi adam oldunuz da ahkâm mı kesiyorsunuz?

Yettiniz artık!

Biz sizin dününüzü de bugününüzü de iyi biliyoruz.

Bakın Selo bile yıllar önce açık etmiş sizi...

Alçaklığınızı görmüş!

O yüzden iyisi mi düşmanlaştırma sevdanızdan vazgeçin artık.

Asıl düşman sizsiniz çünkü!

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