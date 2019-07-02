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Moody’s’den Türkiye açıklaması

Moody’s’den Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Moody's Türkiye'nin bankacılık sistemi görünümü fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet koşulları nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini belirtti. 

''Zorlu faaliyet koşulları nedeniyle negatif olmaya devam ediyor''

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bankacılık sistemi görünümünün bankaların fonlama kırılganlıkları ve gelecek 12-18 ay süresinde finansal güç üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilecek zorlu faaliyet koşulları nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini belirtti.

''Bankaların karlılığının bozulmasına neden olabilir''

Moody’s dün akşam yayınladığı raporunda Türkiye’nin zayıflayan ekonomisinin, yüksek kredi kayıp karşılıkları ve yavaş kredi büyümesi nedeniyle bankaların karlılığının bozulmasına neden olmasını beklediği belirtildi.

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