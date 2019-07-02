Abdullah Gül Ali Babacan umutlanmasın Soner Yalçın'ın iddiası olay oldu

Yeni parti kurma hazırlığındaki Abdullah Gül Ali Babacan ekibinin peşinde olduğu torun Prof. Dr. Adnan Menderes ile ilgili Soner Yalçın, bugünkü köşesinde "boş hayal" iddiasında bulundu.

Ali Babacan'ın yeni parti kurma hazırlıkları sürüyor. Kulislerde torun Prof. Dr. Adnan Menderes'in partiye davet edileceği konuşuluyor. İşte bu gelişmeyi Sözcü yazarı Soner Yalçın, "Gül Babacan umutlanmasın" başlıklı köşesinde değerlendirdi.

Menderes ailesinin bireylerini tek tek sayan Yalçın, Menderes'in annesinin geçmişte ANAP'a karşı SHP'yi desteklediğini hatırlattı.

Adnan Menderes'in diğer oğlu rahmetli Yüksel Menderes'in kızı İşık Menderes'in de sosyal demokrat olduğunu ifade eden yazar, "Gerek Menderes ailesinin yaşayan bireyleri... Gerek Zorlu ailesinin yaşayan bireyleri.,. Gül-Babacan ekibinin "ihtiyacına" yanıt vermez." iddiasında bulundu.

Rahmetli Aydın Menderes'in çizgisinin "milli" olduğunu yazan Yalçın,

Menderes'in RP'den ayrılmasına Merve Kavakçı nın ABD vatandaşı olması sebep olduğunu ileri sürerek yazısını şöyle tamamladı:

Menderesler artık CHP'li

"DP'nin 1950-60 yılları arasındaki ABD ilişkisine babasına saygısından ötürü ancak üstü örtülü eleştiri getiriyordu. AB'ye karşıydı. Bu amaçla Doğu Perinçek ile yakınlık kurdu; parti yayın organı "Teori" dergisinde makale yazdı...

Uzatmayayım. Bu nedenle... "Aydın Menderes de, Gül-Babacan ekibine katılmazdı" diye düşünüyorum. Aslında... Siyasette baskın "soy isim" kültüründen vazgeçmek gerekiyor. Ve...

Aileleri, bireyleri rahat bırakmak gerekiyor.

Köprünün altından çok sular aktı: insanların politik tercihleri değişti...

Menderesler artık CHP'li...

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı