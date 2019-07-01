Erdoğan eşi ile birlikte Japonyada! Naruhito ve İmparatoriçe ile samimi sohbet



Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Tadamori ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.