Erdoğan eşi ile birlikte Japonyada! Naruhito ve İmparatoriçe ile samimi sohbet
Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'da eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda dikkat çeken ikili sohbetler oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
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Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan ve Naruhito tercüman eşliğinde konuşurken, Emine Erdoğan ve İmparatoriçe'nin samimi sohbeti dikkat çekti.
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Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Tadamori ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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Erdoğan, "Majesteleri İmparatorun tahta çıkışıyla başlayan Reiwa döneminin Japon halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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