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Cezayir Tanzanya'yı 3'ledi Slimani şov yaptı

Cezayir Tanzanya'yı 3'ledi Slimani şov yaptı

Islam Slimani, Cezayir'in Tanzanya'yı 3-0 yendiği mücadelede 1 gol, 2 asistle oynadı.

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir, Islam Slimani'nin yıldızlaştığı mücadelede Tanzanya'yı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın C Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı. Cezayir,  Tanzanya'yı 3-0 yendi. Golleri, 34. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Slimani, 39 ve 45+1'inci dakikada Ounas kaydetti.

Senegal de Kenya'yı Sarr'ın 63, Mane'nin 71 ve 78'inci  (penaltıdan) dakikadaki golleriyle 3-0 mağlup etti. Kenyalı Otieno, 76. dakikada kırmızı kart gördü. 3'te 3 yapan Cezayir, lider, 6 puanlı Senegal ise ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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