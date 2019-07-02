Survivor 2019 şampiyonu Yusuf'un annesi fenalaştı! Canlı yayında korkutan anlar

Aylar süren Survivor macerasında sona gelindi ve hem Türk hem de Yunan takımlarının şampiyonları belli oldu. Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka olurken, Türkiye'nin şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu. Ancak canlı yayında korkutan anlar yaşandı. Canlı yayında kazananın henüz belli olmadığı esnada Yusuf'un annesi, bir anda rahatsızlanarak endişelendirdi.