Survivor 2019 şampiyonu Yusuf'un annesi fenalaştı! Canlı yayında korkutan anlar
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Ancak final gecesinde Yusuf'un annesi, Acun Ilıcalı ile konuştuğu esnada fenalaştı ve korku dolu anlar yaşandı.
Aylar süren Survivor macerasında sona gelindi ve hem Türk hem de Yunan takımlarının şampiyonları belli oldu. Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka olurken, Türkiye'nin şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu. Ancak canlı yayında korkutan anlar yaşandı. Canlı yayında kazananın henüz belli olmadığı esnada Yusuf'un annesi, bir anda rahatsızlanarak endişelendirdi.
Tüm Türkiye'nin, Survivor 2019'un şampiyonunu merak ettiği anlarda finalistlerin aileleriyle konuşan Acun Ilıcalı, Yusuf'un annesiyle de konuşmak istedi. Ancak aşırı heyecandan garip hareketler sergileyen anne Zinnet Hanım, konuşmada güçlük çekti. Bir süre sonra da öksürüklere boğuldu.
Acun Ilıcalı'dan açıklama: Fenalaşan Zinnet Hanım, kısa süre içerisinde kendisine gelemeyince yayına apar topar ara verildi. Acun Ilıcalı “Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Doktorlarımızın kontrolü altında.” dedi. Yusuf ise canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı.
Daha önce Dominik'e gitmişti: Yusuf Karakaya, daha önceki konuşmalarında annesine olan sevgisini sık sık dile getirmiş ve annesi ile Dominik’te ve Bodrum’da bir araya geldiklerinde gözyaşlarına boğulmuşlardı.