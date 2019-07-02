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Irak'ın Kuzeyindeki Zap Bölgesine operasyon düzenlendi 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın Kuzeyindeki Zap Bölgesine operasyon düzenlendi 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Kuzeyindeki Zap Bölgesine düzenlenen hava harekatıyla iki terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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