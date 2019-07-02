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İzmir'de FETÖ soruşturmasında 42 gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ soruşturmasında 42 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Soruşturmada yeni gelen dalgada 42 gözaltı kararı alındı.

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'na sızan kişilerin TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve 'mahrem imamlarca' ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlattı.

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