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İstanbul'da Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu

İSTANBUL’da zam şampiyonu Haziran ayında limon olurken, fiyatı en fazla domatesin düştü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 66’sının perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü, 140 ürünün fiyatı ise değişmedi. 

Haziran ayında limon fiyatı yüzde 26,29 arttı 
Haziran ayında Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan limon yüzde 26,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 24,23 ile alüminyum mutfak eşyası, yüzde 12,53 ile elektrikli süpürgesi, gıda harcamaları grubundan yüzde 8,73 ile tavuk, yüzde 8,27 ile tuzlu fıstık ve yüzde 5,72 ile sıvı yağlar oldu. 

2019 Haziran ayında domates yüzde 46,16 ucuzladı 
2019 Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates yüzde 46,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 27,56 ile patates, yüzde 26,39 ile kayısı, yüzde 25.94 ile taze fasulye, yüzde 21,58 ile patlıcan ve yüzde 20,80 ile soğan oldu. 

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