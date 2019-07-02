Fatih Altaylı: Aziz Yıldırım Ali Koç'un kucağına bombayı bırakmış

Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un kucağına bombayı bıraktığını ifade ederken Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali tabloyu analiz etti.

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati programında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı olduğunu belirten Altaylı, "Baktığınızda Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var. Piyasadaki en önemli alıcının Fenerbahçe olması lazım. Ancak Fenerbahçe'nin bu sene sadece ödeyeceği faiz, gelirinden daha fazla.'' ifadelerini kullandı.

''Bu tabloyu bilen kişi başkan olmaz''

FenerOl kampanyasına da değinen Altaylı, ''Fener Ol'da söyledikleri paranın üçte birini falan topladılar sanırım, o bile çok para. Büyük bir başarı ama Fenerbahçe'nin yapısal bozukluğu içerisinde muazzam bir açık var. Bütün gelirleri, bu seneki faiz kadarsa Ali Koç'un bu tabloyu bilmeden başkan olduğunu düşünüyorum. Bu tabloyu bilen kişi başkan olmaz.'' dedi.

''Ali Koç'un kucağına bombayı bırakmış''

Dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ı eleştiren Altyalı, şu ifadeleri kullandı;

''Aziz Yıldırım, Allah selamet versin, son birkaç senesinde son birkaç senesinde ipin ucunu kaçırmış, darmadağın etmiş ve Ali Koç'un kucağına bombayı bırakmış. Facia bir tablo var. Önce bu tablonun farkında olmak lazım, farkındalığı paylaşmak ve buna göre davranmak lazım.

''Taraftar o takımı alkışlardı''

Hep söylediğim bir şey var, bir sürü genç aldı Fenerbahçe geçen sene. Türkiye'nin en bilinçli taraftar kitlesine sahip kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe geçen sene aldığı gençlerle oynasa ve ligi 16. bitirse taraftar o takımı alkışlardı. Ki geçen sene bile her şeye rağmen çok ses çıkarmadılar. Bu krediyi iyiye kullanmak lazım, çıldırmamak lazım. Mantaliteyi değiştirmekten bahseden Ali Koç, kulübün oturmuş genetik mantalitesini değiştirsin.

''Ali Koç yapamazsa hiç kimse yapamaz"

Fenerbahçe tarihinde ilk kez altyapıdan oyuncular çıkarsın, tarihinde ilk kez gençlerle olsun, tarihinde ilk kez burjvua takımı olma özelliğinin dışında hareket tarzı benimsesin, kolej takımı havasına bürünsün. Başka bir hava yakalasın. Belki üç sene şampiyon olmasın, mühim değil. Ama sağlıklı bir yapı kursunlar. Bunu da Ali Koç yapamazsa hiç kimse yapamaz"