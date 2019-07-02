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İngiliz Financial Times'tan bomba S-400 yorum! ABD ve Türkiye çatışabilir

İngiliz Financial Times'tan bomba S-400 yorum! ABD ve Türkiye çatışabilir

Türkiye ve ABD arasındaki S-400 krizinin Japonya'da Erdoğan ve Trump'ın verdiği samimi pozlar sonrası aşılabileceği konuşulmuştu ancak İngiliz Financial Times bomba bir iddiada bulundu.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemi ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan ılımlı mesajlar almış olsa da, bu konunun ABD ile Türkiye arasında "yavaş çekim ilerleyen bir çarpışmadan" bir "felakete" dönüşebileceği yorumunu yapıyor.

FT'nin yazısı "Trump'ın Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde otoriter liderlerle yaptığı samimi görüşmelerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'laydı" ifadesiyle başlıyor ve Erdoğan'ın görüşme sonrası açıklamalarında Trump'ın S-400 konusu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamayacaklarını söylediğini ısrarla belirttiğini hatırlatıyor.

ABD ve Türkiye arasındaki çatışmanın bir "tren enkazına" dönüşebilir

Ancak gazete Osaka'daki bu "neşeli görüntüye" rağmen, S-400 anlaşması nedeniyle ABD ve Türkiye arasındaki çatışmanın bir "tren enkazına" dönüşebileceği görüşünü dile getiriyor.

Trump'ın sözlerine güvenmek pek de akıllıca olmaz

FT'ye göre Türkiye'nin Suriye savaşı nedeniyle Rusya karşısında kırılgan bir konumda olması denklemi zorlaştırıyor ve "Erdoğan'ın Trump'ın hafta sonu ettiği samimi sözlere çok fazla güvenmesi pek de akıllıca olmaz.

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