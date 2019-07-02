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Ülkesinden kaçıp Türkiye'ye gelen göçmen sınırda tecavüze uğradı

İhlas Haber Ajansı
Ülkesinden kaçıp Türkiye'ye gelen göçmen sınırda tecavüze uğradı

İran’dan Türkiye’ye kaçak giriş yapan Burundili kadın, Van’da tecavüze uğradı

İran’dan Türkiye’ye kaçak giriş yapan Burundi vatandaşı kadın, Van’ın Çaldıran ilçesi sınırda tecavüze uğradı. 

Alınan bilgilere göre olay, hafta sonu Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güney Afrika ülkesi Burundi vatandaşı kadın, beraberindeki şahısla birlikte İran’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptı. Çaldıran kırsalında önü kesilen kadın, 3 kişinin tecavüzüne uğradı. Kadının daha sonra jandarmaya gitmesi sonucu ortaya çıkan olay üzerine 3 kişi gözaltına alındı. 

Kadının teşhis ettiği 3 kişiden V.T., 18 yaşından küçük olduğu için serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen O.A. ve O.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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