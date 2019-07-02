Fiyatları 200 bin liraya kadar çıkıyor! Hepsi servet değerinde
Bursa’da kurduğu dernekte Tibet mastifi cinsi köpek üretip, eğiten Evsin Şentürk (42), zamanla farklı türlere de yöneldi. Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını belirten Şentürk, "Türkiye’de bu köpeklerin üretildiğini ve en kalitelisinin burada yetiştiğini anlatıp dünyaya ihracatını yapıyoruz" dedi.
Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, Çin’den Tibet mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği’ni kuran Şentürk, bu köpekleri eğitmeye başladı.
Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırdı. Tibet mastifinin yanı sıra zamanla farklı ırklara da yönelen Evsin Şentürk, Wolfdog, Pomeranian, Poodle gibi köpek ırklarını da yetiştirmeye başladı.
Şentürk, Türkiye ve yurt dışına sattığı bu köpeklerin fiyatlarının yaşına ve cinsine göre 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını söyledi.
Yetiştirdiği köpek türlerinin özelliklerinden bahseden Evsin Şentürk, "Yetiştirdiğimiz köpeklerden bir tanesi Tibet mastifi, Tibet mastifleri, koruma amaçlı ve görsel olarak kullandığımız aile dostu köpeklerimizdir.