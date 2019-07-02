Cumhurbaşkanı Erdoğan Erkan Tan'ın kalemini kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubundan rahatsız olduğu Erkan Tan, bir süre ekranlarda olmayacak. 2 aylık izne ayrıldığını duyuran Erkan Tan'ın Erdoğan tarafından üstünün çizildiği konuşuluyor.

Seçim sürecinde kullandığı üslubun yanı sıra hal ve hareketleriyle de tüm kesimin tepkisini çeken A Haber sunucusu ve Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ''Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" şeklinde sarf ettiği sözlerden dolayı taraflı tarafsız herkesin tepkisini çeken Erkan Tan, dünkü köşesinde ‘Ölümüne Erdoğan’ ara başlığıyla verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah… ALLAH’ın izni ile, durmak yok yola devam…"

Abdülkadir Selvi sinyali vermişti

Hatırlanacağı gibi Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Erkan Tan'dan rahatsız olduğunu açıklamıştı.

Erdoğan kalemini kırdı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erkan Tan'ın üstünü çizdiği ve bir süre ekranlarda olmaması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar alındığı kulislerde konuşuluyor.