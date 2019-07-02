Meral Akşener'den Ergenekon davası kararı sonrası sert açıklamalar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kararı açıklanan Ergenekon soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Genelkurmay Başkanı'nı 'örgüt lideri' diye tutuklayanları, 'kumpas davasının savcısıyım' diye övünenleri Allah’a havale ediyorum.'' dedi.

İyi Parti lideri Akşener mecliste partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her geçen gün artan bir ilgiyle bizleri takip eden, destek olan aziz milletimizi muhabbetle selamlıyorum. Birkaç gün önce kara kuvvetlerimizin 2228. Yılını kutladık. Gittikleri yerde mazlumu koruyan ordumuzu, gazi meclisimizden saygıyla selamlıyorum. Tarih şahittir ki Mehmetçiğin postalının bastığı yerde gül biter.

''Allah’a havale ediyorum''

Kağıttan kaplanmış diye ordumuza hakaret edenleri, Genelkurmay Başkanı'nı 'örgüt lideri' diye tutuklayanları, 'kumpas davasının savcısıyım' diye övünenleri Allah’a havale ediyorum. Ülkemiz yepyeni bir dönemi eski ve büyüyen sorunlarla karşılıyoruz. Zaman zaman devletlerin sorunları olur ama bu kez aynı hatalara tekrar düşen bir iktidar var. Dünya birkaç gündür Japonya’daki G-20 zirvesini konuşuyor.

Türkiye’ye yaptırım planlayanlara, tezgah hazırlayanlara karşı devletimizin yanındayız. Trump ile görüşme maalesef rehin alındığımızı ortaya koydu. Dünün 'Eyy Trump’ı, bugünün 'dostum Trump’ı' papazı da bırak dedim bırakıverdi dedi. Trump’ın açıklamalarında yaptırımların gündemden düştüğüne dair bir izlenim yok. Görünen o ki S-400’ler alınsa bile depolarda çürüyecek, gıcır gıcır patriotlar, Boeingler alınacak.

"Sayın Erdoğan'a soruyorum"

İktidar, Suriye’deki hatalarını küçük bir ölçekte Libya’da yapmaya devam ediyor. Libya’da serbest bırakılan vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun diyorum. Allah aşkına, şu anda sapır sapır dökülen uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Ben sayın Erdoğan’ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini, bu sefer de yakın çevresi ve ortağı tarafından kandırıldığını düşünüyorum.

Sayın Erdoğan’a soruyorum. Yapılan her yanlış icraatın sorumlusu değil misiniz? Ak Parti ile milletin arasına zengin, şımarık yöneticiler girdi. Bunlar şahsi tercihleriniz, ama bizi ilgilendiren kısmı milletimize verdiği zarar. Siz her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz, zararı milletimiz ödüyor. Millet fırsat eşitliği ve hakça bölüşme istiyor, siz beş müteahhite veriyorsunuz."