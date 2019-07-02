Dolarda hareketli anlar! İşte son durum

Dün 5,62 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü yüzde 2,5 değer kaybıyla 5,65'ten tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,68 seviyelerinde dengelendi.

G-20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkiler ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrası dolar/TL'de sert düşüşler görüldü.

1,5 değer kazancıyla 5,68 seviyelerinde

İran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurması ile jeopolitik risk algısında tekrar bozulma yaşanmaya başladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kazancıyla 5,68 seviyelerinden alıcı buluyor.

Euro ve sterlinde durum

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 6,42, sterlin/TL ise yüzde 0,5 artışla 7,1770 seviyelerinden işlem görüyor.

"Dolarda 5,70 direnç konumunda"

Analistler, hem ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı hem de İran kaynaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, veri akışının zayıf olduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in direnç, 5,62'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.