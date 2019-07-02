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Gözler TÜİK'te! Memur ve emekli zamları belli oluyor

Gözler TÜİK'te! Memur ve emekli zamları belli oluyor

Vatandaşların merakla beklediği Haziran enflasyon rakamları, yarın açıklanacak. Memurların maaş zam farklarını, emeklilerin maaş artış oranını belirleyecek rakamlar TÜİK tarafından açıklanıyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor.

Enflasyon beklenti anketi

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

2019 sonu enflasyon beklentisi

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu. 

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